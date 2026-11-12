صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مین روڈ پر ٹرک کھڑا کرکے ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والا ڈرائیور گرفتار

  • فیصل آباد
مین روڈ پر ٹرک کھڑا کرکے ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والا ڈرائیور گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین روڈ پر ٹرک کھڑا کرکے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈالنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ٹرک سڑک پر کھڑا ہونے سے ٹریفک حادثے کا خدشہ تھا۔ پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین روڈ پر ٹرک کھڑا کرکے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈالنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ٹرک سڑک پر کھڑا ہونے سے ٹریفک حادثے کا خدشہ تھا۔ پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس چیف کا ایس ایس پی ساؤتھ آفس کا دورہ

بجلی شٹ ڈاؤن کے باعث دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کل بند

پاسپورٹ میں سفری ریکارڈ چھپانے کی کوشش ناکام

رواں سال 2369ڈینگی کیسز رپورٹ ،ایک موت ہوئی

غیرقانونی کرنسی کے کاروبارکیس میں تفتیشی افسر کابیان ریکارڈ

نارتھ ناظم آباد ، نجی اسپتال سے سرکاری ویکسین برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن