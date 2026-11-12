مسافر وین میں ناقص گیس سلنڈر نصب کرنے والا ڈرائیور گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے مسافر وین روک کر چیک کی تو اس میں غیر معیاری اور خستہ حال گیس سلنڈر نصب پایا گیا، جو کسی جان لیوا حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے مسافر وین روک کر چیک کی تو اس میں غیر معیاری اور خستہ حال گیس سلنڈر نصب پایا گیا، جو کسی جان لیوا حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
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