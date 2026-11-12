اشتہاری ملزم کو پناہ دینے والا شہری گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں پولیس نے اشتہاری ملزم امجد کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، تاہم وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس کے ساتھی اکرم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا۔
تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں پولیس نے اشتہاری ملزم امجد کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، تاہم وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس کے ساتھی اکرم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا۔
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