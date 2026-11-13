صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ پولیس کا غیر قانونی اسلحہ برداروں کیخلاف کریک ڈاؤن، 20 ملزمان گرفتار

  • فیصل آباد
جھنگ پولیس کا غیر قانونی اسلحہ برداروں کیخلاف کریک ڈاؤن، 20 ملزمان گرفتار

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی پی او جھنگ ساجد حسین کی زیر قیادت غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش کرنے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔

 نومبر کے پہلے عشرے کے دوران غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 20 ملزمان کو گرفتار کرکے غیرقانونی اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کرکے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ ضلع بھر میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے ، اس کی نمائش کرنے اور قانون شکنی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے ۔غیر قانونی اسلحہ کی روک تھام کے لیے ناکہ بندی، سرچ آپریشنز اور مشتبہ عناصر کی چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے ۔ڈی پی او جھنگ ساجد حسین کا کہنا تھا کہ غیر قانونی اسلحہ کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے اور قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ