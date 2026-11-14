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2 بجلی چور پکڑے گئے

  • فیصل آباد
2 بجلی چور پکڑے گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے مختلف علاقوں میں فیسکو ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران دو افراد کو ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرنے میں ملوث پایا گیا۔ مقدمات درج کرلیا گیا۔

تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے مختلف علاقوں میں فیسکو ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران دو افراد کو ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرنے میں ملوث پایا گیا۔ مقدمات درج کرلیا گیا۔

 

 

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