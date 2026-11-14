بو گس چیک دینے پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ ریل بازار کے علاقے میں عبداللہ نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزم عرفان نے کاروباری لائن دین کے دوران اسے لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دیدیا۔ جو ڈس آنر ہوگیا۔
تھانہ ریل بازار کے علاقے میں عبداللہ نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزم عرفان نے کاروباری لائن دین کے دوران اسے لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دیدیا۔ جو ڈس آنر ہوگیا۔
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