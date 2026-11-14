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کھلا پٹرول بیچنے والا پکڑا گیا

  • فیصل آباد
کھلا پٹرول بیچنے والا پکڑا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ رضا آباد کے علاقے میں پولیس نے رہائشی علاقے میں کھلے پٹرول کی فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا۔ جو علاقہ مکینوں کے لئے خطرناک حادثے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔مقدمہ درج کرلیا گیا۔

تھانہ رضا آباد کے علاقے میں پولیس نے رہائشی علاقے میں کھلے پٹرول کی فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا۔ جو علاقہ مکینوں کے لئے خطرناک حادثے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 

 

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