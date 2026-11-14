جعلی نمبر پلیٹ لگانے والا گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ گلبرگ کے علاقے میں جناح کالونی کے قریب پولیس نے موٹرسائیکل سوار کو روک کر چیک کیا۔ جس نے جعلی اور بوگس نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی۔ مقدمہ درج کرکے کارروائی کا آغاز کردیا گیا۔
تھانہ گلبرگ کے علاقے میں جناح کالونی کے قریب پولیس نے موٹرسائیکل سوار کو روک کر چیک کیا۔ جس نے جعلی اور بوگس نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی۔ مقدمہ درج کرکے کارروائی کا آغاز کردیا گیا۔
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