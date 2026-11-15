صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) سابقہ رنجش کی بنا پر شہری کو راستے میں روک کر تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں اویس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے اسے راستے میں روک کر سابقہ رنجش کی بنا پر قابو کیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل