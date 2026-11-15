ڈجکوٹ :فائرنگ کرکے شہری کو قتل کرنے والا اشتہاری ملزم گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) شہری کو فائرنگ کرکے قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔
تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں مقدمہ بازی کی رنجش پر ملزم عاقب نے فائرنگ کرکے بلال کو قتل کر دیا تھا اور فرار ہو کر اشتہاری قرار پایا تھا۔ پولیس ٹیم نے تکنیکی وسائل کی مدد سے سراغ لگا کر ملزم عاقب کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔
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