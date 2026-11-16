سکیورٹی کا غیر مناسب انتظام کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سکیورٹی کا غیر مناسب انتظام کرنے والے دکاندار کو گرفتار کرلیا گیا۔
تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے غوثیہ چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران نجی دکان پر سیکیورٹی کا انتہائی غیر مناسب انتظام پایا گیا۔ جو خطرناک واردات کا سبب بن سکتا تھا۔ پولیس نے دکاندار کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
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