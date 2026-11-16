مارکیٹ میں خریداری کیلئے آئے شہری کو جیب تراشوں نے شکار بنا لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مارکیٹ میں خریداری کے لئے آئے شہری کو جیب تراشوں نے اپنا شکار بنا لیا۔
تھانہ کوتوالی کے علاقے بھوانہ بازار میں احسان نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم یہ تراشوں نے اس کی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔
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