صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امانت رکھوائے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی خوردبرد

  • فیصل آباد
امانت رکھوائے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی خوردبرد

جنت بی بی نے ملزموں کے پاس مویشی رکھوائے تھے ، مقدمہ د رج کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قریبی تعلقات کی بنا پر امانت رکھوائے گئے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی خوردبرد کرلئے گئے ۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں جنت بی بی نامی خاتون نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملز موں کے پاس قریبی تعلقات کی بناء پر لاکھوں روپے مالیت کے مویشی بطور امانت رکھوائے گئے تھے ۔ جو ملز موں نے مقرر کردہ وقت پر واپس کرنے کی بجائے مبینہ طور پر خوردبرد کرلئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پمز کو بورڈ آف گورنرز کے ماتحت چلانے کا فیصلہ

کمرشل مراکز کی اپ لفٹنگ، تزئین و آرائش کا کام جاری

تعلیمی بورڈ ز کے ایکٹ میں ترمیم نہیں کر رہے، رانا سکندر

گرجا گھروں کا سکیورٹی جائزہ، حفاظتی انتظامات بڑھانے کی ہدایت

سنگین جرائم کے مقدمات کی تحقیقات میرٹ پر مکمل کرنیکی ہدایت

معاشی ترقی کیلئے تاجروں کو ریلیف دینا ہوگا، کاشف چودھری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر