صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ روڈ پر یوٹرن ختم ہونے سے شہریوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
جھنگ روڈ پر یوٹرن ختم ہونے سے شہریوں کو مشکلات

شہریوں کو طویل فاصلہ طے کرکے واپس آنا پڑتا ، ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں درخواست دیدی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )افسروں کی مبینہ من مانی اور ہٹ دھرمی کے باعث شہری مشکلات سے دوچار ہوگئے ، موٹروے ٹوبہ انٹرچینج سے رجانہ انٹرچینج تک جاری ڈبل روڈ منصوبے کے تحت جھنگ روڈ پر یوٹرن کی عدم موجودگی شہریوں کے لیے شدید پریشانی کا سبب بن گئی۔شہر کی آبادی سڑک کے دونوں اطراف پھیلی ہوئی ہے اور شہریوں کو روزمرہ ضروریات کے سلسلے میں دن میں کئی مرتبہ سڑک کی ایک جانب سے دوسری جانب آنا جانا پڑتا ہے ، تاہم شہباز چوک سے گورنمنٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ تک یوٹرن ختم ہونے کے باعث شہریوں کو طویل فاصلہ طے کرکے واپس آنا پڑتا ہے۔

شہریوں کے مطابق ڈبل روڈ منصوبے میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ون وے اور ڈیوائیڈرز تو تعمیر کردیے گئے ہیں، لیکن شہر کی مقامی آبادی اور روزمرہ آمدورفت کی ضروریات کو مناسب طور پر مدنظر نہیں رکھا گیا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ شہباز چوک سے گورنمنٹ کالج تک یوٹرن نہ ہونے کے باعث سڑک کی دوسری جانب جانے کے لیے شہباز چوک یا ماڈل بازار کے یوٹرن تک جانا پڑتا ہے ۔ ان دونوں مقامات پر پہلے ہی گاڑیوں کا رش اور ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے ، شہریوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں باقاعدہ تحریری درخواست بھی جمع کروائی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اشتہاری ملزم انعام وینس عرف نامو وینس کی ہلاکت پر آر پی او سرگودھا کو زبردست خراجِ

علاقہ کی خوشحالی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ، مختار احمد بھرتھ

دورانِ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل

الائیڈ اور اسٹیپ اسکولز کے زیر اہتمام تعلیمی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے خصوصی تربیتی سیشن

طلبہ و طالبات کے مابین انگریزی تقریری مقابلے

اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ اور قواعدو ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 3یونٹس سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر