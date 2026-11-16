اہلحدیث کانفرنس میں شرکت کے لیے سمندری سے قافلہ لاہور روانہ
سمندری(نمائندہ دنیا)اہلحدیث کانفرنس میں شرکت کے لیے سمندری سے مرکزی جمعیت اہلحدیث کا ایک قافلہ تحصیل امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث مولانا بہادر علی سیف کی سربراہی میں لاہور کے لیے روانہ ہوا۔
روانگی سے قبل مولانا بہادر علی سیف نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حرمین شریفین کے تحفظ کے حوالے سے دینی اجتماعات اور اہلحدیث کانفرنسز اتحاد و اتفاق، دینی شعور اور فروغِ اسلام کا بہترین ذریعہ ہیں۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments