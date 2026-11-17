پتنگ بازی کا سامان لیجانے والا گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سول لائن کے علاقے میں پولیس نے پتنگ بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ درجنوں پتنگیں، کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور دیگر سامان برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا گیا ۔
سول لائن کے علاقے میں پولیس نے پتنگ بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ درجنوں پتنگیں، کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور دیگر سامان برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا گیا ۔
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