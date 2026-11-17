رکشہ خراب ہونے کا جھانسہ دے کر خاتون کا لاکھوں روپے مالیت کے سامان اور نقدی سے بھرا بیگ چوری
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) نوسربازوں نے خاتون کو لاکھوں روپے مالیت کے کپڑوں اور نقدی سے محروم کر دیا۔
تھانہ سول لائن کے علاقے میں عابدہ نامی خاتون نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ وہ خریداری کے بعد رکشے میں سوار ہو کر جی ٹی ایس چوک پہنچی تو رکشہ ڈرائیور نے رکشہ خراب ہونے کا جھانسہ دے کر اسے روک لیا۔ اس دوران ملزمان اس کا کپڑوں سے بھرا بیگ چوری کرکے فرار ہو گئے ، جس میں نقدی بھی موجود تھی۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments