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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
شجاعت سے محمد علی درانی کی ملاقات،صوبوں کے قیام پر گفتگو
سالک نے مریم نواز ، عظمیٰ بخاری کو ہتک عزت نوٹس بھیج دیا
نئے صوبوں پر پس پردہ مشاورت،صدر،وزیراعظم ملاقات اہم
نئے صوبوں کیلئے ریفرنڈم کی حمایت کرتے ہیں، عبدالعلیم خان
پانچ نومبر کا حکم گورنر راج و تھری ایم پی او تک:وفاقی آئینی عدالت:پشاور ہائیکورٹ کو دیگر آئینی درخواستوں پر سماعت کی اجازت
مریم کی حکومت بالکل جا رہی ہے :لطیف کھوسہ کا دعویٰ
تازہ ترین
سسٹم کو سیاسی ری سیٹ کی ضرورت، انتقامی کارروائیاں بند، قیدی آزاد کرنا پڑیں گے: بلاول بھٹو
کمانڈر ترک فضائیہ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات، علاقائی امن کیلئے پاکستان کی خدمات کا اعتراف
پاکستان اور ترکمانستان کی وزارت خارجہ کے درمیان تعاون کے پروگرام پر دستخط
پٹرول مزید 3 روپے فی لٹر سستا، ڈیزل کی قیمت برقرار
امریکا کا ایران پر واشنگٹن میں ڈرٹی بم حملے کی منصوبہ بندی کا الزام
آج کے کالمز
یومِ اقبال… کرنے کا کام!!
محمد اظہارالحق
پپو کی اماں اور عدالتی حکمنامے
خالد مسعود خان
بے جان مقامی حکومتیں اور نئے صوبے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سول سروس اصلاحات کا خاکہ
شاہد کاردار
اسلام آباد کا نیا انتظامی ماڈل
رشید صافی
سیاسی کشمکش اور کرپشن الزامات
کنور دلشاد
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