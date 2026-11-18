آتش بازی کا سامان لے جانے والا شہری گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد ہوا۔ اسکے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد ہوا۔ اسکے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
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