پتنگ بازی کا سامان لے جانیوالا گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں سنبل چوک کے قریب پولیس نے پتنگ بازی کا سامان لے جانیوالے شہری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے درجنوں پتنگیں، کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور دیگر سامان برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا۔
تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں سنبل چوک کے قریب پولیس نے پتنگ بازی کا سامان لے جانیوالے شہری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے درجنوں پتنگیں، کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور دیگر سامان برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا۔
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