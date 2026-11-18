غلام محمد آباد :سابقہ رنجش پر 2افراد پر فائرنگ، شدید زخمی
اسرار احمد اور عبدالغفار پرکونشانہ بنایاگیا،ملزم اسلحہ لہراتے ہوئے فرار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں انوار نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اس کے بھائیوں اسرار احمد اور عبدالغفار پر فائرنگ کردی، جس سے دونوں شدید زخمی ہوگئے ۔ ملزم دھمکیاں دیتے اور اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔
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