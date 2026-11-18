بجلی کا میٹر، تاریں اور دیگر سامان چوری
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں حمزہ نامی شہری کے گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر، تاریں اور دیگر سامان نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں حمزہ نامی شہری کے گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر، تاریں اور دیگر سامان نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
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