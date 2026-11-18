شورکوٹ:19 گھگھ میں درجنوں مکانات مسمار، متاثرین کا احتجاج
بغیر نوٹس دیئے کارروائی کی گئی ،کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں :مظاہرین
شورکوٹ چھاؤنی (نمائندہ دنیا) نواحی علاقے 19 گھگھ میں محکمہ مال کی کارروائی کے دوران درجنوں مکانات مسمار کیے جانے پر اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے ۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ محکمہ مال اور تحصیل انتظامیہ نے بغیر نوٹس دیئے ان کے درجنوں مکانات گرا دیئے ، جس کے باعث وہ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔متاثرین کے مطابق وہ گزشتہ 35 سال سے ان مکانات میں رہائش پذیر تھے ، تاہم اچانک اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ان کے گھر مسمار کر دیے گئے ۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں وہ بچوں اور اہل خانہ سمیت بے سروسامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔
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