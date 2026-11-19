زرعی ڈیرے سے سولر پلیٹیں تاریں، انورٹر، بیٹریاں چوریاں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زرعی ڈیرے سے سولر پلیٹیں، تاریں، انورٹر، بیٹریاں اور دیگر قیمتی سامان چوری کرلیا گیا۔۔
۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں شمس الحق نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے رات کے اوقات میں اسکے ذرعی ڈیرے سے سولر پلیٹیں، تاریں، بیٹریاں، انورٹر، اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے لے گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔
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