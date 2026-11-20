پولیس نے ون ویلر کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
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