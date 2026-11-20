پولیس نے 13 جواریوں کو گرفتار کرلیا، مقدمات درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے 13 جواریوں کو گرفتار کرلیا۔پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 13 جواریوں کو گرفتار کرلیا۔ جو مختلف طریقوں سے جواکھیلتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے ۔ پولیس نے مقدمات بھی درج کرلئے ہیں۔
پولیس نے 13 جواریوں کو گرفتار کرلیا۔پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 13 جواریوں کو گرفتار کرلیا۔ جو مختلف طریقوں سے جواکھیلتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے ۔ پولیس نے مقدمات بھی درج کرلئے ہیں۔
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