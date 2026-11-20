سیلز مین کے رکشے سے رقم اور دیگر سامان چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سیلز مین کے رکشے سے رقم اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے بابر چوک میں وقاص نامی سیلز مین اپنا رکشہ کھڑا کر کے دکان سے بوتل خرید رہا تھا کہ۔۔۔
اس دوران نامعلوم ملزمان اس کے رکشے کے ٹول باکس سے ایک لاکھ 27 ہزار روپے سے زائد مالیت کی رقم اور دیگر سامان چوری کرکے راہ فرار اختیار کرگئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے۔
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