گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآ مد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقے میں پولیس نے گرفتار ملزم علی اعجاز سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کاروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کر لیا۔
گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقے میں پولیس نے گرفتار ملزم علی اعجاز سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کاروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کر لیا۔
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