بجلی کا میٹر اور تاریں چوری
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں نامعلوم چور شہری کے گھر کے باہر سے بجلی کا میٹر، تاریں اور دیگر سامان چوری کرکے فرار ہوگئے ۔ الیاس نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان رات کو واردات کرکے موقع سے فرار ہوئے۔
تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں نامعلوم چور شہری کے گھر کے باہر سے بجلی کا میٹر، تاریں اور دیگر سامان چوری کرکے فرار ہوگئے ۔ الیاس نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان رات کو واردات کرکے موقع سے فرار ہوئے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments