چنیوٹ: 10جرائم پیشہ ملزم گرفتار
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) چنیوٹ پولیس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 10ملزموں کو گرفتارکرلیا،جن میں 3اشتہاری ، 2منشیات فروش اور 5ملزم گیس ریفلنگ اورتیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے شامل ہیں ۔
چنیوٹ پولیس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 10ملزموں کو گرفتارکرلیا،جن میں 3اشتہاری ، 2منشیات فروش اور 5ملزم گیس ریفلنگ اورتیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے شامل ہیں ۔
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