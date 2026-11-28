حویلی سے واٹر پمپ، بجلی کی تاریں موٹریں اور دیگر سامان چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے واٹر پمپ، بجلی کی تاریں، موٹریں اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں ملزمان نے شہری کی حویلی سے رات کی تاریکی میں واٹر پمپ، موٹریں، بجلی کی تاریں، بریکر اور دیگر لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ بھی درج کرلیا ہے۔
حویلی سے واٹر پمپ، بجلی کی تاریں، موٹریں اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں ملزمان نے شہری کی حویلی سے رات کی تاریکی میں واٹر پمپ، موٹریں، بجلی کی تاریں، بریکر اور دیگر لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ بھی درج کرلیا ہے۔
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