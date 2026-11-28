کام کے بہانے گھر آنے والی خواتین نے نقدی ، زیورات چوری کرلئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کام کے بہانے گھر میں آنے والی خواتین نے نقدی اور زیورات چوری کرلئے۔
تھانہ جھنگ بازار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے کاشف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کی اہلیہ اکیلی گھر پر موجود تھی کہ اس دوران کام کے بہانے گھر میں داخل ہونے والی خواتین نے اس کی اہلیہ کو باتوں میں الجھا لیا اور الماریوں سے نقدی، زیورات اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے راہ فرار اختیار کر گئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
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