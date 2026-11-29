ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ٹرک ڈرائیور گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔
پولیس کے مطابق ڈرائیور کی جانب سے ٹرک کو ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلانے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کے ساتھ حادثے کا خدشہ تھا۔ پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے۔
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