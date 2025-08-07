صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی کمپنی کے وفد کی روزانہ ڈور ٹو ڈور کوڑا اٹھانے کی یقین دہانی

  • گوجرانوالہ
صفائی کمپنی کے وفد کی روزانہ ڈور ٹو ڈور کوڑا اٹھانے کی یقین دہانی

گجرات(سٹی رپورٹر ) آرا کمپنی (صاف ستھرا پنجاب ) کی طرف سے بھیجے گئے نمائندہ وفد نے سابق نائب ناظم مرزا عطا محمد کے ساتھ ملاقات کی۔

سابق وائس چیئرمین بشیراحمدجنجوعہ،سابق ڈپٹی کنوینئرمصالحتی کمیٹی تھانہ شاہین مرزا رضوان عطا نے Arar کمپنی کے وفد کو علاقے کا وزٹ کروایااور اہل علاقہ کی شکایات سنیں۔ناقص صفائی کے حوالے سے وفد کو آگاہ کیا جس پر یقین دہانی کرائی گئی کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈور ٹو ڈور کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا جائے گااور جو ورکر کام ٹھیک نہیں کرے گا اسے نوکری سے فارغ کیا جائے گا۔ 

 

