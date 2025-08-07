ٹریفک حادثے میں گاڑی کو نقصان ، فائرنگ سے نوجوان زخمی
گکھڑمنڈی (نامہ نگار )معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کرکے نوجوان کو زخمی کر دیا ۔جی ٹی روڈ ٹوٹل پٹرول پمپ کے نزدیک سلمان اور احسن کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور گاڑیوں کو معمولی نقصان پہنچا جس پر احسن نے فائرنگ کرکے سلمان کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا۔
