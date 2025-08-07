صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثے میں گاڑی کو نقصان ، فائرنگ سے نوجوان زخمی

  • گوجرانوالہ
ٹریفک حادثے میں گاڑی کو نقصان ، فائرنگ سے نوجوان زخمی

گکھڑمنڈی (نامہ نگار )معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کرکے نوجوان کو زخمی کر دیا ۔جی ٹی روڈ ٹوٹل پٹرول پمپ کے نزدیک سلمان اور احسن کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور گاڑیوں کو معمولی نقصان پہنچا جس پر احسن نے فائرنگ کرکے سلمان کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا۔

معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کرکے نوجوان کو زخمی کر دیا ۔جی ٹی روڈ ٹوٹل پٹرول پمپ کے نزدیک سلمان اور احسن کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور گاڑیوں کو معمولی نقصان پہنچا جس پر احسن نے فائرنگ کرکے سلمان کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن