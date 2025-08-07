کمشنر آفس میں جدید سہولیات سے آراستہ ڈے کئیر سنٹر کا افتتاح
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے کمشنر آفس میں جدید سہولیات سے آراستہ ڈے کئیر سنٹر کا افتتاح کر دیا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ،ایدیشنل کمشنر ڈاکٹر صفدر حسین ، منیجر قرۃ العین بھی موجود تھیں۔کمشنر نے بچوں کیلئے سنٹر میں تعلیمی و تفریحی سرگرمیوں، آرام دہ ماحول اوردیگر انتظامات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دفتر میں کام کرنے والی خواتین اہلکاروں کے بچوں کی نگہداشت کیلئے یہ خوش آئند قدم ہے ۔جو نہ صرف ملازمین کو اطمینان فراہم کرے گا بلکہ ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی۔