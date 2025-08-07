تعلیم ، صحت کے امور کی نگرانی کیلئے کمیٹیاں نہ بن سکیں
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ایجوکیشن اور ہیلتھ اتھارٹیز کے انتظامی امور کی نگرانی کیلئے کمیٹیاں بن سکیں اور نہ ہی بلدیاتی نمائندوں کو اضافی اختیارات تفویض ہوسکے۔۔۔
ماضی میں گوجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، سیالکوٹ ،وزیر آباداور نارووال کے اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ضلع کونسلوں اور یونین کونسلوں کے ایڈ منسٹریٹرز سمیت متعلقہ حکام کو ایجوکیشن اور ہیلتھ اتھارٹیز کے اختیارات سونپنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ان اتھارٹیز کے اختیارات عارضی طور پرضلع کونسلوں اور یونین کونسلوں کے ایڈمنسٹریٹرز کے حوالے کر کے انتظامی امور اور سہولیات کی فراہمی کو 100 فیصد یقینی بنانا تھا تاکہ بلدیاتی نمائندے صحت و صفائی،گھریلو و کمرشل کوڑا کرکٹ کو تلف کرنا اور سکولوں و ڈسپنسریوں کے امور کی نگرانی جیسے فرائض بہتر سرانجام دے سکیں اور اور تعلیم وصحت کی سہولیات عوام تک پہنچ سکے مگر نمائندوں کو اختیارات مل سکے نہ انتظامی امور کی کمیٹیاں تشکیل دی جاسکیں ۔شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ متعلقہ حکام معا لے کا نو ٹس لیتے ہوئے راست اقدامات کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔