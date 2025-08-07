صدرگوجرانوالہ پولیس نے 4منشیات فروشوں کو گرفتار کرلیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ صدر گوجرانوالہ پولیس نے 4منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے 5کلو 900گرام چرس برآمد کر لی ۔ ایس ایچ اوتھانہ صد انسپکٹر قیصر عباس نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ابوبکر ،محبوب ،توصیف اقبال اورخاور کو گرفتار کر لیا۔
