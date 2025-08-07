صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدرگوجرانوالہ پولیس نے 4منشیات فروشوں کو گرفتار کرلیا

  • گوجرانوالہ
صدرگوجرانوالہ پولیس نے 4منشیات فروشوں کو گرفتار کرلیا

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ صدر گوجرانوالہ پولیس نے 4منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے 5کلو 900گرام چرس برآمد کر لی ۔ ایس ایچ اوتھانہ صد انسپکٹر قیصر عباس نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ابوبکر ،محبوب ،توصیف اقبال اورخاور کو گرفتار کر لیا۔

تھانہ صدر گوجرانوالہ پولیس نے 4منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے 5کلو 900گرام چرس برآمد کر لی ۔ ایس ایچ اوتھانہ صد انسپکٹر قیصر عباس نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ابوبکر ،محبوب ،توصیف اقبال اورخاور کو گرفتار کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن