احمد نگر چٹھہ:پٹرو لنگ پو لیس کی ڈمپر مافیا کیخلاف کارروا ئی
احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )کیلاسکے پٹرولنگ پولیس نے ڈمپر مافیا کے گرد شکنجہ سخت کر دیا ، روزانہ 70 سے 80 چالان اور متعدد مقدمات درج کئے جانے لگے ۔
چوکی انچارج محمد یاسین نے میڈیا کو بتایا کہ مختلف شاہراہوں، لنک روڈز اور شہری علاقوں میں تیز رفتاری، اوور لوڈنگ، خطرناک ڈرائیونگ اور لائسنس و کاغذات کی عدم دستیابی جیسے جرائم پر نگرانی شروع کر دی ،اس آپریشن کے تحت کئی ڈمپر ڈرائیوروں کو موقع پر ہی گرفتار بھی کیا گیا ہے ،قانون کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے ۔