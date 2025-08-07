حافظ آباد:بارش سے متاثرہ علاقوں میں پانی کا نکاس مکمل
حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے دن رات محنت کے بعد مون سون بارشوں سے متاثرہ دیہی علاقوں میں پانی کی نکاسی مکمل کر لی اور تمام زمینی راستے بحال ہو چکے ہیں۔۔۔
ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے چناب کے قریبی علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر د ئیے گئے ہیں جبکہ تمام متعلقہ محکمے ہائی الرٹ پر ہیں۔ وبائی امراض کے ممکنہ خدشات کے پیش نظر محکمہ صحت کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں اور ویکسین و ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔میٹ دی پریس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس حامد ناصر گورائیہ، اے ڈی سی جی حمد اﷲ، چیف آفیسر ایم سی اکرام اﷲ سندھو بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سرگودھا روڈ پر ریلوے لائن پر اوورہیڈ برج کی تعمیر دن رات جاری ، اس کا افتتاح جلد متوقع ہے جس سے شہریوں کو آمدورفت میں نمایاں سہولت میسر آئے گی۔ انہوں کہا کہ پریس اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان مثالی تعلقات ہیں۔