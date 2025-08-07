صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر آف کامرس میں چینی کا استعمال ترک کر دیا گیا

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر ) صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری منیر پشاوری نے حالیہ چینی بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں بطور قوم شوگر مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔۔۔

چینی کوئی لگژری آ ئٹم نہیں بلکہ بنیادی ضرورت ہے لیکن مصنوعی بحران پیدا کر کے عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ گجرات چیمبر نے پہلا عملی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ادارے میں چینی کا استعمال ترک کر دیا ہے اور ہم اپنی تمام بزنس کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی چینی کا استعمال ترک کریں اور مافیا کو معاشی جواب دیں۔ 

 

