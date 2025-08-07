دیہات میں نمبرداری نظام ،ٹھیکری پہرہ بحالی نہ ہو سکا
تتلے عالی(نامہ نگار )پنجاب کے دیہی علاقوں میں نمبرداری نظام اور ٹھیکری پہرہ کی بحالی نہ ہو سکی۔تفصیلات کے مطابق حکومت نے صوبہ بھر کے دیہی علاقوں میں نمبرداری نظام کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔۔۔
جس کے تحت مال،مویشیوں کی چوری ،راہزنی اور ڈکیتی کی روک تھام کیلئے گاؤں کیلئے نوجوانوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جانی تھیں جنہوں نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے محلہ گاؤں میں رات بھر ٹھیکری پہرہ دینا تھا۔پنجاب حکومت نے پرانوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں نئے نمبردار بھرتی کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا جس کیلئے تتلے عالی سمیت ضلعی بھر کے دیہات سے ہزاروں امیدوار پی ٹی آئی،مسلم لیگ ن،مسلم لیگ ق کے عہدیداروں کی سفارشیں کرانے کے علاوہ خود بھاگ دوڑ میں مصروف تھے لیکن مذکورہ نظام کی عدم بحالی پر دیہی علاقوں میں چوری،ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں اضافہ ہوگیا ہے بلکہ نمبرداری کے خواہشمندوں کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا۔