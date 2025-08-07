صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سابق سی ای او صفائی کمپنی شاہد جوتہ کیخلاف مقدمے کا حکم

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )سکریپ ڈیلر اور اس کے بھائی کو اغوا کرکے بے بنیاد مقدمہ درج کرانے کے الزام میں سیشن کورٹ نے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شاہد عباس جوتہ و دیگر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیدیا۔۔۔

 یہ کارروائی سکریپ ڈیلر نسیم اللہ خان کی طرف سے دائر رٹ پٹیشن پر ایڈیشنل سیشن کورٹ کے جج بشیر احمد کی جانب سے کی گئی سکریپ ڈیلر نسیم اللہ خان نے میاں عبدالمتین ایڈووکیٹ کے ذریعے دائر پٹیشن میں الزام عائد کیا تھا کہ گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد عباس جوتہ نے 24 مئی کو اسے گالیاں دیں اور اپنے ملازمین کے ہمراہ اغوا کرکے دفتر لے گیا جہاں کمر ے میں بند کر دیا گیا بعد ازاں اس کے بھائی عبدالرشید نے 15 پر کال کی تو پولیس نے اسے بازیاب کرایا ۔ سی ای او کیخلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی لیکن شنوائی نہ ہو سکی الٹا اس کے اور بھائی کیخلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن میں بے بنیاد مقدمہ درج کرا دیا گیا ،عدالت نے ماڈل ٹائون پولیس کو سی ای او شاہد عباس جوتہ و دیگر کیخلاف کراس ورشن درج کرنے کا حکم دیدیا ۔

 

