نوشہرہ ورکاں:ناقص صفائی ،ٹھیکیدار کو روزانہ 3 لاکھ جرمانہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)تحصیل نوشہرہ ورکاں میں صفائی کے ناقص انتظامات، ٹھیکیدار کیڈز مارکیٹنگ کو بھاری جرمانہ کر دیا گیا ۔
اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اقصیٰ امین ڈوگر اور یونین کونسلوں کے سیکرٹریوں کی موجودگی میں تحصیل نوشہرہ ورکاں میں صفائی کے ٹھیکیدار کیڈز مارکیٹنگ کے ساتھ میٹنگ کی جس میں تصاویری شواہد کی بنا پر کارگردگی کا جائزہ لیا گیا صفائی کی صورت حال بہتر نہ ہونے پر وارننگ جاری کی گئی، گزشتہ ہفتہ کیڈز مارکیٹنگ کمپنی کو ناقص کارکردگی پر 3 لاکھ 70ہزار روپے جرمانہ کیا گیا تھا اب روزانہ کی بنا پر تقریباً 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے میٹنگ میں ٹھیکیدار نے مشینری اور افرادی قوت کو دو گنا کرنے اور 10 دنوں کے اندر تحصیل بھر سے کوڑے کے تمام ڈھیر ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے پٹواریوں اور سیکرٹری یونین کونسل پر مشتمل ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ معمول کی انسپکشن جاری رکھیں اور ناقص صفائی کی تصاویر روزانہ کی بنیاد پر شیئر کریں اور ٹھیکیدار کو وارننگ دی کہ مکمل صفائی نہ ہونے تک روزانہ کی بنیاد پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔