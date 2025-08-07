صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن میں کمپیوٹر کورس کرنیوالے طلبا میں سرٹیفکیٹ تقسیم

راہوالی (نامہ نگار)جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن راہوالی کی طرف سے 45روزہ مفت کمپیوٹر کورس مکمل کرنے والے طلبا میں سرٹیفکیٹ تقسیم کئے گئے ۔

اس موقع پر مہتمم علامہ عطا المصطفیٰ جمیل نے کہا کہ ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے دینی تعلیم حاصل کرنے والے اور علاقہ کے دیگر 90طلبا نے 45روزہ کمپیوٹر کورس میں حصہ لیا ۔ جامعہ چشتیہ کے بانی علامہ محمد حنیف چشتی ؒ کے جانشین پروفیسر سعید احمد چشتی کی طرف سے مدرسہ اور علاقے کے نوجوانوں کو دین کی تعلیم کیساتھ کمپیوٹر کی مفت تعلیم دینے کیلئے 45کمپیوٹرز عطیہ کیے گئے ہیں۔ جبکہ طلبا کو کمپیوٹر رتعلیم دینے کیلئے ماہر ین کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ 

 

