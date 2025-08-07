صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ریاض جنجوعہ کا دورہ گو جرانوالہ چیمبر

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ریاض جنجوعہ کا دورہ گو جرانوالہ چیمبر

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے گوجرانوالہ ریاض جنجوعہ ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہد مجید بٹالوی، انسپکٹر عثمان افضل، SHO رانا آصف نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر گوجرانوالہ چیمبر رانا صدیق خاں نے ایف آئی اے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادارہ انسانی سمگلنگ، مالی دھوکہ دہی اور دیگر جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے جیسے اداروں کے ساتھ بزنس کمیونٹی کا مربوط رابطہ وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ صنعت و تجارت کا ماحول مزید محفوظ اور شفاف بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایک روزہ ورکشاپ

گوشت مزید 9 روپے کلو مہنگا

غلہ منڈی بنانے کیخلاف حکم امتناعی

ملی نغموں کے مقابلے میں پہلی پوزیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن