ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ریاض جنجوعہ کا دورہ گو جرانوالہ چیمبر
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے گوجرانوالہ ریاض جنجوعہ ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہد مجید بٹالوی، انسپکٹر عثمان افضل، SHO رانا آصف نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر گوجرانوالہ چیمبر رانا صدیق خاں نے ایف آئی اے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادارہ انسانی سمگلنگ، مالی دھوکہ دہی اور دیگر جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے جیسے اداروں کے ساتھ بزنس کمیونٹی کا مربوط رابطہ وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ صنعت و تجارت کا ماحول مزید محفوظ اور شفاف بنایا جا سکے ۔