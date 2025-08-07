صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کیلئے چینی کی فروخت کو یقینی بنانے کیلئے مختلف ڈیلرز کو چینی فراہم کر دی گئی ہے۔۔۔

 تاکہ عوام کو سستے داموں سرکاری ریٹ پر چینی مل سکے مگر اس کے باوجود سیالکوٹ اور گردو نواح کے علاقوں میں چینی کے ریٹ 200 روپے سے 210 روپے تک ہیں ۔لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکاری قیمت پر چینی کہیں بھی دستیاب نہیں جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جو چینی ہمیں دی جا رہی ہے اس کا ریٹ 173 روپے ہے جبکہ ہم نے دکانوں کے کرائے بجلی کے بل ملازمین کی تنخواہیں بھی دینی ہیں ان حالات میں ہم مذکورہ قیمت پر چینی کیسے فروخت کر یں جبکہ حکومت چاہتی ہے کہ 173 روپے فی کلو کے حساب سے چینی لوگوں کو دی جائے موجودہ حالات میں یہ ممکن نہیں ہے جو دکاندار ایک دو روپے زائد قیمت وصول کرتا ہے اسے 50 ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے جرمانہ تک کر دیا جاتا ہے اس لیے اکثر دکاندار چینی فروخت نہیں کر رہے کیونکہ اتنے کی چینی نہیں جتنے جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر عام دکانوں پر چینی کی فروخت کو یقینی بنانے کیلئے کھلی مارکیٹ میں چینی فروخت کریں اور ڈیلرز کے ذریعے چینی کی فروخت کا سلسلہ بند کیا جائے تاکہ عام لوگ مستفید ہو سکیں۔

 

 

 

 

