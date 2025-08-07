صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:نکاسی آب کیلئے آ نیوالی مشینری ناکام لوٹ گئی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:نکاسی آب کیلئے آ نیوالی مشینری ناکام لوٹ گئی

تتلے عالی(نامہ نگار )نوشہرہ ورکاں،کامونکے سے نکاسی آب کیلئے بھجوائی گئی مشینری ناکام لوٹ گئی۔ بارشوں سے تتلے عالی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے پر مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔۔۔

مکینوں کی شکایات پر ضلعی وتحصیل انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کو یقینی بنانے کیلئے نوشہرہ ورکاں اور کامونکے سے سکر ودیگر مشینری بھجوائی گئی جو شیخوپورہ روڈ،وقاص ٹاؤن،فیصل کالونی،چرچ بستی ودیگر نشیبی علاقوں میں رات گئے تک کام کرتی رہی لیکن گٹروں اور بارشی پانی کا نکاس ممکن نہ ہونے پر لوٹ گئی۔

 

