سیالکوٹ میں جشن آزادی شایان شان طریقہ سے منانے کیلئے تیاریاں
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی جشن آزادی شایان شان طریقہ سے منانے کیلئے ہر سطح پر تیاریاں جاری ہیں گلی محلوں اور بازاروں کو برقی قمقموں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجانے کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔
دوسری طرف انتظامیہ کی جانب سے تمام دکانداروں کو کہا گیا ہے کہ دکانوں پر پاکستان اور آزاد کشمیر کا پرچم ضرور لہرائیں تاکہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ملکی محبت کا اظہار کرنے میں مدد مل سکے ۔ دوسری طرف سرکاری سطح پر بھی تمام محکموں کی عمارتوں کو سجایا جا رہا ہے ۔