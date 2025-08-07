صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ میں جشن آزادی شایان شان طریقہ سے منانے کیلئے تیاریاں

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ میں جشن آزادی شایان شان طریقہ سے منانے کیلئے تیاریاں

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی جشن آزادی شایان شان طریقہ سے منانے کیلئے ہر سطح پر تیاریاں جاری ہیں گلی محلوں اور بازاروں کو برقی قمقموں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجانے کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔

 دوسری طرف انتظامیہ کی جانب سے تمام دکانداروں کو کہا گیا ہے کہ دکانوں پر پاکستان اور آزاد کشمیر کا پرچم ضرور لہرائیں تاکہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ملکی محبت کا اظہار کرنے میں مدد مل سکے ۔ دوسری طرف سرکاری سطح پر بھی تمام محکموں کی عمارتوں کو سجایا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن