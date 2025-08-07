لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک میں چوری ، ڈکیتی کی وار داتیں
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ڈاکوؤں نے شہریوں سے رقم اور موبائل فون لوٹ لیے ۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ وڑائچ کے علاقے دھاڑیوال کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے مٹو بھائیکے کے رہائشی امجد علی کو گن پوائنٹ پر روک کر اس سے 70 ہزار روپے لوٹ لیے تھانہ لدھیوالہ ہی کے علاقے ساہنکے والا کے قریب دو ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار محمد یاسین سے گن پوائنٹ پر 37ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا شیرا کوٹ کے قریب دو ڈاکوؤں نے فیصل عباس سے گن پوائنٹ پر دس ہزار روپے اور دو موبائل فون چھین لیے سبزی منڈی جاتے ہوئے ناروکی کے رہائشی سبزی فروش نزیر احمد اور شہباز کو منڈیالہ میر شکاراں میں دو ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روک کر ان سے 37ہزار روپے اور دو موبائل فون چھین لیے مدوخلیل روڈ ماڑی سٹاپ کے قریب دو ڈاکوئوں نے بکھڑیوالی کے رہائشی محمد شہباز سے گن پوائنٹ پر 35 ہزار روپے چھین لیے مغل چک کا رہائشی محمد سعید فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر جا رہا تھا جسے موٹر سائیکل ڈاکو نے روک کر اس سے رقم لوٹ لی۔